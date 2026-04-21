Президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерять треуголку императора Наполеона, но ему до Наполеона как президенту Украины Владимиру Зеленскому до Луны.

Об этом ИС «Вести» заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Макрон пытается на себя примерять треуголку Наполеона, но у него общего с Бонапартом — только рост. А все остальное... Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны», — сказал глава комитета.

Кроме того, Картаполов скептично оценил планы стран Европейского союза по ядерному сдерживанию РФ с помощью авиации, поскольку Россия имеет лучшую в мире система противовоздушной обороны (ПВО).

21 апреля газета Politico писала, что Макрон и премьер Польши Дональд Туск обсудили проведение совместных ядерных учений под эгидой Франции. В публикации отмечается, что Польша, которая не участвует в американской программе совместного использования ядерного оружия, заинтересована в укреплении европейского сдерживания против России.