Путин определил, где состоится саммит Россия—АСЕАН

Из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, следует, что местом проведения ближайшего саммита Россия - АСЕАН станет Казань.

Указ был размещен сайтом официального опубликования правовой информации.

Оргкомитетом по подготовке к саммиту Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии быдет руководить помощник президента Юрий Ушаков.

История саммитов Россия - АСЕАН отсчитывается от 2005 года, когда встреча состоялась в Кулуа-Лумпуре.