Стало известно, где в России в этом году пройдет саммит АСЕАН

Саммит Россия — АСЕАН в нынешнем году пройдет в Казани. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о его проведении опубликован на официальном портале правовой информации.

«Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия — АСЕАН», — говорится в тексте указа.

Для подготовки к саммиту по поручению главы государства должен быть создан оргкомитет, председателем которого станет помощник президента Юрий Ушаков. Ему, согласно указу, предстоит утвердить остальных участников в течение месяца.

В положении об организационном комитете уточняется, что он будет разрабатывать план подготовки и проведения саммита, координировать действия других участников этого процесса, составлять смету расходов и контролировать выделение средств по ней, «оказывать содействие» СМИ в освещении всех связанных с саммитом мероприятий

Задача по обеспечению финансирования всех расходов на подготовку и проведение саммита возложена президентом на правительство. При этом в положении об оргкомитете указано, что для этих целей могут использоваться также внебюджетные источники средств.

Материально-техническое и документационно-информационное обеспечение подготовки к саммиту и его проведения возложены на администрацию и управделами президента.

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) существует с 1967 года и включает 10 стран — Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу. Россия присоединилась к ним 30 лет назад. В 2018 году страны-участницы АСЕАН подписали декларацию о стратегическом партнерстве между собой.