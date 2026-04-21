Медведев пошутил о военных возможностях ЕС, вспомнив польский мем

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем посте о военных «перспективах» Европейского Союза (ЕС) вспомнил на популярный мем польского происхождения «Bóbr kurwa!». Соответствующий пост во вторник, 21 марта, появился в его Telegram-канале.

В публикации он размышляет о том, поддержат ли США Европу в случае конфликта с Россией, и приходит к выводу, что этого не произойдет. Поэтому Медведев подчеркивает, что ЕС должен трезво оценить свои силы, «прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю».

— Voilà, bóbr kurwa! — резюмировал Медведев в конце своего поста.

Фраза «Bóbr kurwa!» стала вирусной после серии роликов, на которых поляки, встретив крупного бобра, выражают искреннее удивление и восторг.

Причем политик не первый раз прибегает к этой фразе. До этого Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие консульства РФ в Познан, также опубликовав текст с отсылкой к известному мему.

Недавно Медведев также заявил, что европейские предприятия, которые производят беспилотники и другое оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются потенциальными целями для российских войск.