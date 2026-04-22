В Кремле понадеялись на приезд переговорщиков США по Украине

Москва надеется, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера в Россию в рамках урегулирования конфликта на Украине продолжатся. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся — сообщим», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.