Путин заявил, что «маленьких солдат» не бывает

Президент России Владимир Путин в ответ на реплику сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой о том, что муниципальные служащие — «маленькие солдаты» заявил, что «маленьких солдат» не бывает.

«Ирина Михайловна сказала, что вы — маленькие солдаты. Здесь я подискутирую с Ириной Михайловной: маленьких солдат не бывает, солдат — это звучит гордо!» — сказал он, обращаясь к представителям муниципального сообщества.

По словам Путина, тем временем враги России думают, как оформить её победу.