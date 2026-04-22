Путин рассказал о врагах России и их планах

На Украине уже думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями муниципального сообщества страны на площадке Всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщает РИА Новости.

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к главе государства, отметил, что никто, включая «врага», не сомневается в победе России в специальной военной операции (СВО). В ответ российский лидер сказал, что «там просто думают, как это все оформить».

Путин призвал не задирать тарифы в системе ЖКХ

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — добавил Путин.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приоритетом в СВО является победа с полным достижением поставленных целей, а не переговоры по Украине. Он допустил возможность того, что Москву сейчас могут подталкивать к переговорному процессу с целью получения времени для нового оснащения Киева вооружением, аналогично ситуации с Минскими соглашениями.

Ранее в Госдуме рассказали, когда может закончиться СВО.