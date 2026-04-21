Путин: Россия знает исход конфликта на Украине
Россия уже знает, чем закончится конфликт вокруг Украины, но не будет делать на этот счет никаких публичных заявлений, а будет просто реализовывать поставленные задачи и стремиться к намеченным целям. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями муниципалитетов.
Глава государства подчеркнул: боевые действия - "всегда вещь чрезвычайно сложная и опасная".
"Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят", - подчеркнул президент.