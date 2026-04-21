Путин потребовал помочь с восстановлением даже неоформленного жилья в Дагестане

Президент РФ поручил не терять темпа в процессе обследования пострадавших от паводков районов Дагестана. Об этом он сказал на встрече с представителями муниципалитетов.

"Не терять темпа и своевременно принимать решения по тому, что, в каком объеме должно быть восстановлено", - призвал он.

Кроме того, президент поручил помочь с восстановлением жилья даже тем людям, у кого оно было построено без должного оформления.

"Люди построили, и часто у них ничего нет другого, кроме того, что было построено - даже с нарушением нормативных документов. И сделать вид, что и республика, и Россия в целом здесь ни при чем, и не помогать этим людям нельзя. Нужно им все равно помогать", - потребовал Путин.

Он добавил, что в будущем нужно делать все для того, чтобы оформление было своевременным - в нужном и полном объеме.