Путин рассказал, в чем заключается успех России

Успех на поле боя приходит благодаря единству народа России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА Новости.

Он отметил, что благодаря единству фронта и тыла и свершаются великие победы. Путин обратил внимание, что наши бойцы во время войны получали из дома посылки с теплыми носками, которые согревали их, а противник не чувствовал такого отношения от близких.

«Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», — подчеркнул Путин.

Он также отметил эффективность ветеранов специальной военной операции (СВО) на муниципальной службе, заявив об их готовности принимать ответственные решения.

Премия «Служение» — это главная муниципальная премия страны, которую вручают выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Ранее стало известно о подготовке сразу четырех стран к войне с Россией.