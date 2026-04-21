$74.5987.77

Путин: российский народ побеждает благодаря своему единству

Газета.Ruиещё 6

Успех на поле боя приходит благодаря единству народа России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА Новости.

Путин рассказал, в чем заключается успех России
© РИА Новости

Он отметил, что благодаря единству фронта и тыла и свершаются великие победы. Путин обратил внимание, что наши бойцы во время войны получали из дома посылки с теплыми носками, которые согревали их, а противник не чувствовал такого отношения от близких.

«Вот в этом единстве и заключается успех наших побед. Так будет и сейчас», — подчеркнул Путин.

Он также отметил эффективность ветеранов специальной военной операции (СВО) на муниципальной службе, заявив об их готовности принимать ответственные решения.

Премия «Служение» — это главная муниципальная премия страны, которую вручают выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

