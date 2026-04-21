Грядущие федеральные выборы пройдут в непростых условиях. Но попытки противника дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в период голосования неизбежно будут пресечены.

Об этом во вторник, 21 апреля, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей всероссийской муниципальной премии «Служение».

— Наши оппоненты, так их назовем, точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества... Уверен, что... избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела, — передает слова главы государства РИА Новости.

Президент 1 апреля во время встречи с представителями Центральной избирательной комиссии акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу. Он заявил, что ни одна внешняя сила не должна иметь возможности влиять на ход или результаты голосования граждан.

Владимир Путин 20 марта подписал указ о назначении «пятерки» членов ЦИК. В новый перечень вошли Элла Памфилова, Игорь Борисов, Антон Лопатин, Наталья Бударина, а также Герой России Анатолий Сысоев, который является выпускником программы «Время героев».

Представители ЦИК сообщили, что выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в сентябре. Их своим указом назначит Владимир Путин — соответствующий документ опубликуют в июне. Срок полномочий выбранных депутатов составит пять лет — до сентября 2031 года.