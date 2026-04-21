Лавров сделал заявление о переговорах США и Ирана

Если по итогам переговоров Ирана и США удастся приблизиться к договоренностям 2025 года в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, это уже будет успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров сделал заявление о переговорах США и Ирана
«Мы видим позицию Ирана, который абсолютно обоснованно говорит, что они уже оказывались в ловушке ложных обещаний, включая ту самую Всеобъемлющую программу действий по урегулированию ядерной программы Ирана», — сказал он.

Министр отметил, что она была одобрена Советом Безопасности в 2015 году и содержала все ответы на те вопросы, которые сейчас задают США, а именно — фиксирует отсутствие у Ирана каких-либо военных наработок в ядерной сфере, устанавливает самый строгий в мире контроль за иранской мирной ядерной программой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Он также выразил уверенность, что Вашингтон в конечном счете заключит сделку с Тегераном.