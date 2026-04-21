Премьер-министру Польши Дональду Туску пора успокоиться и заняться проблемами Польши, заявил депутат Государственной Думы Александр Толмачев от «Единой России». В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Туск так нервно следит за успехами России.

«Поляков успехи России беспокоят едва ли не сильнее остальных европейцев. Возможно, это фантомные боли: Польша была спасена и вошла в число победителей нацизма в 1945 году только благодаря Советскому Союзу. Когда поляки попрощались с Россией, они перестали быть в числе победителей — ни на военном, ни на экономическом, ни на культурном поприще. Но амбиции не оставляют», — указал парламентарий.

По его словам, Украина ослабевает не из-за ситуации на Ближнем Востоке или снижения западной помощи, а благодаря действиям Российской армии. Кризис вокруг Ирана действительно усилил разлад в западных элитах, высветил противоречия и показал, что каждому государству нужно заниматься своими внутренними делами, а не финансировать чужие войны, уточнил депутат.

Польша, считает Толмачев, видит, что случилось с ближневосточными союзниками США — ими воспользовались, они попали под удар, а американцы их не защитили. Нервозность Туска, по мнению депутата, понятна, он проецирует эту ситуацию на свою страну. Ведь именно Польша претендовала на звание главного партнера США в Европе после ослабления Германии. Теперь расклад изменился, обратил внимание парламентарий.

«В словах польского премьера звучит горечь разочарования и прощание с иллюзиями, а также сожаление от встречи с реальностью. Россия выигрывает, и чем скорее европейские функционеры это осознают, тем лучше для них самих», — заключил Толмачев.

Ранее Туск заявил, что Россия выигрывает от конфликта на Ближнем Востоке, а Украина ослабевает. По словам Туска, Москва выигрывает от роста цен на энергоносители и разногласий в стане союзников по НАТО.