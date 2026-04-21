В Госдуме предлагают выпускать «чистые» банковские карты

Депутат Владимир Плякин направил в Центробанк письмо с инициативой ввести в России «чистые» банковские карты, на которых не будет номера, срока действия и CVV-кода, передает Life.ru.

Парламентарий считает, что это поможет защитить граждан от аферистов, так как при утере или фотографировании карты злоумышленники не смогут получить все данные для онлайн-операций.

По задумке, на физическом носителе останутся только имя и фамилия владельца, а также последние четыре цифры номера. Остальные реквизиты будут доступны исключительно в личном кабинете мобильного приложения или интернет-банка. Плякин подчеркнул, что такая мера никак не ограничит удобство использования для клиента, но существенно снизит число финансовых преступлений. Депутат сослался на опыт стран, где подобные карты уже в ходу.

Ранее в МВД рассказали о новой уловке мошенников: перед списанием средств они вежливо интересуются у жертвы, сколько денег лежит на счете. В «Вестнике киберполиции» опубликован образец фишинговой анкеты, где аферисты просят ввести реальный остаток по карте якобы для «начала сделки», запугивая блокировкой пластика в случае неправдивых сведений.