Медведев оценил желание США «впрягаться» за ЕС в случае конфликта с РФ

США не станут «впрягаться» за Европу в случае конфликта с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В публикации он задался вопросом: сработает ли ст. 5 устава НАТО о коллективной самообороне в случае начала войны Европы и России. Медведев заметил, что это вопрос «совсем не праздный», ведь лидеры стран ЕС постоянно поднимают тему конфликта с Москвой, а Франция и Польша уже начали подготовку к совместным ядерным учениям. Кроме того, он напомнил о размещении в ряде европейских государств производств БПЛА для Киева.

«Так впрягутся американцы за Европу в таком случае? На мой взгляд, нет», — написал Медведев.

жесткое предупреждение Европе

По мнению зампреда Совбеза, дело не в критическом отношении президента США Дональда Трампа к европейским государствам, и не в конфликте с Ираном, на который уходят все силы Вашингтона. Белому дому в действительности «не нужна Европа» и ее «совсем не жаль». Медведев заметил, что конфликт на Ближнем Востоке показал, что ЕС ничего не стоит, как союзник. Экономики стран союза серьезно проседают, а миграция вышла из-под контроля. У Штатов же сейчас масса своих внутренних проблем, не считая тех, которые сумел обострить Трамп.

Зампред Совбеза уверен, что странам Европы не стоит рассчитывать на активное вмешательство США в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с РФ. По этой причине, прежде чем «орать о готовности дать решительный отпор Кремлю», европейцам следует оценить свои силы без учета возможностей Штатов.