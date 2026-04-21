Песков заявил об обязательствах России перед страной ЕС

Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Российская сторона остается готовой в технологическом плане. Мы имеем договорные обязательства с Венгрией», — указал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что работа «Дружбы» зависит от властей Украины, «откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина ожидает возобновления поставов нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Отмечается, что в этот день пройдут технические испытания. По словам собеседника агентства, это поспособствует разблокированию необходимого Киеву кредита от Европейского союза (ЕС).