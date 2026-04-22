Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах

Поток российских туристов на Сейшельские острова растет, есть перспективы к дальнейшему увеличению числа отдыхающих.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле, пишет РИА Новости.

«Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова», — сказал глава государства.

Он отметил, что в общем туристическом потоке российские туристы занимают не менее 15%.

В ходе встречи Путин также отметил перспективы сотрудничества государств. По его словам, объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.

Известно, что в переговорах также принимает участие начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. По данным ТАСС, в состав российской делегации также вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы Минэкономразвития — Максим Решетников, Министерства транспорта — Андрей Никитин и Минсельхоза — Оксана Лут.