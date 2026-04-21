Кремль сделал заявление о выборе нового генсека ООН

Россия примет участие в консультациях, которые пройдут в рамках избрания нового генерального секретаря ООН. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас все стороны будут вести весьма и весьма сложные консультации по выборам нового генсека ООН. Разумеется, мы будем в них принимать участие», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, многие государства сейчас ведут «достаточно напряженные консультации» в связи с процессом выдвижения кандидатур. Он отметил, что российская сторона знакома со многими потенциальными кандидатами на эту должность.

Представитель Кремля также указал, что Россия «с хорошей стороны» знает директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который рассматривается в качестве следующего генсека ООН.

4 апреля директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что Москва ждет от будущего генсека ООН отказа от двойных стандартов и равноудаленности позиции в конфликтных ситуациях.