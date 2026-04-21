Лавров заявил о провале попыток США вытеснить Россию из Ливии

Попытки США ослабить влияние России в Ливии, если таковые предпринимаются, не дали результата, что отметил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Описанные в западных СМИ действия США по вытеснению России из Ливии не были замечены Москвой и не привели к каким-либо результатам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

На пресс-конференции с и.о. министра иностранных дел Ливии Тахером Бауром Лавров ответил на вопрос о публикации в Wall Street Journal, где утверждается о попытках США изменить баланс влияния в Ливии.

«Если такие попытки предпринимаются, мы их не замечаем, стало быть, они нерезультативные», – заявил Лавров в ходе встречи.

Министр также отметил, что Россия поддерживает контакты со всеми ведущими политическими силами Ливии. По его словам, ливийские стороны заинтересованы в продолжении такого взаимодействия с Москвой.

Лавров добавил, что стремление западных стран вытеснять конкурентов из процессов на Ближнем Востоке является частью политики неоколониального доминирования и проявлением синдрома гегемона.

