ЕС остался в стороне от кризиса вокруг Ирана — заявление МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз фактически занимает выжидательную позицию в ситуации вокруг Ирана. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, ЕС не смог согласовать конкретные меры реагирования на эскалацию на Ближнем Востоке. Исключением, как отметил дипломат, остается санкционное давление на Тегеран.

Грушко указал, что морские операции ЕС Aspides и Atalanta, развернутые вблизи Ормузского пролива, рассматриваются как инструмент обеспечения судоходства, однако их активное задействование возможно лишь после прекращения боевых действий.

Он также заявил, что Евросоюз стремится избежать вовлечения в конфликт одновременно на нескольких направлениях. При этом, по его словам, Брюссель делает ставку на политическое урегулирование, не отказываясь от требований к Ирану, включая вопросы ракетной и ядерной программ.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после ударов США и Израиля по объектам на территории страны 28 февраля. По имеющимся данным, в результате погибли более трех тысяч человек.

8 апреля стороны объявили о временном прекращении огня сроком на две недели. Последующие переговоры, прошедшие в Исламабаде, завершились безрезультатно. Сообщений о возобновлении боевых действий не поступало, однако США ввели блокаду иранских портов.

В настоящее время продолжаются попытки организовать новый раунд переговоров при участии посредников.