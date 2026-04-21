МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

Ужесточение Европейским союзом правил выдачи гражданам России шенгенских виз является лицемерием и дискриминацией по национальному признаку. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он отметил, что ужесточение правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз представляет собой очередное проявление дискриминации по национальному признаку, элемент продвигаемой Евросоюзом культуры отмены всего русского, демонстрацию Брюсселем лицемерия и двойных стандартов.
Грушко указал, что заявления представителей ЕС о «продвинутости» европейской цивилизации в реальности расходятся с делом. По его словам, Европейский союз окончательно дискредитировал себя в качестве защитника прав и свобод человека.
В МИД заявили о нежелании России закрывать границы для европейцев
18 апреля Грушко сообщил, что РФ не планирует в ответ на ужесточение правил выдачи Шенгена россиянам закрывать свои границы для европейцев.
В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила визовые правила для граждан России. Они фактически больше не смогут получать многократные визы. Россиянам оформляют в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.
Ранее Еврокомиссия уточнила правила платежных ограничений для россиян.