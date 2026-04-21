Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что на Украине нет политических сил, способных прекратить использование украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя обвинил Евросоюз в использовании украинцев в своих интересах и подчеркнул, что на Украине нет« здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу». По его мнению, действующие киевские власти продолжают исполнять эту волю.

Небензя резко высказался о планах Зеленского по конфликту на Украине

Ранее Небензя заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за Зеленского и европейских лидеров. Он также сказал, что украинский лидер экспортирует наемников и оружие, которые всплывают по всему миру.