Швейцария выразила готовность принять переговоры по Украине
Швейцария готова оперативно организовать новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом «Известиям» заявил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис.
Берн готов не только предоставить площадку, но и сопровождать дискуссии между Москвой и Киевом. Последняя встреча в формате РФ — США — Украина прошла в Женеве 17–18 февраля.
Аналитик НИУ ВШЭ Тигран Мелоян считает, что Турция также подходит для переговоров. Анкара — надёжный посредник, у неё есть каналы связи с обеими сторонами, говорится в публикации. В 2022 году в Турции стороны почти согласовали план.
Доцент МГИМО Иван Лошкарев в свою очередь отметил, что США сейчас заняты конфликтом с Ираном и возможной операцией против Кубы. Поэтому Вашингтону будет не до Киева как минимум две-три недели.
Ранее МК писал, что в начале февраля российская делегация посещала столицу ОАЭ Абу-Даби. Как утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это был второй раунд работы группы по безопасности.