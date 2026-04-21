Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и большинство европейских лидеров хотят не мира, а продолжения войны. Об этом он сказал в ходе заседания Совета безопасности ООН.

По словам дипломата, именно это является главной причиной, почему украинский кризис до сих пор не урегулирован. Небензя подчеркнул, что Запад продолжает накачивать Киев оружием, что только затягивает боевые действия.

Российский постпред призвал европейских политиков пересмотреть свою позицию и начать искать пути мирного урегулирования. Он отметил, что Москва всегда открыта для переговоров.

Напомним, что последний год делегации из России и Украины при поддержке США неоднократно проводили переговоры по мирному урегулированию вопроса. С началом войны на Ближнем Востоке процесс заморозился.

Ранее МК сообщал, что Небензя назвал проводимую в стране мобилизацию охотой на людей. Так он назвал продолжающуюся бусифцикацю на Украине, которую проводят сотрудник ТЦК — аналога военкомата в России.