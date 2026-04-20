На Западе отреагировали на слова Лаврова о красных линиях России

Заявление главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о красных линиях России стало четким сигналом для Запада, что терпение Москвы практически исчерпано, рассказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

В апреле Москва направила Западу ряд недвусмысленных сигналов о рисках дальнейшего противостояния на Украине.

Так, пресс-служба Минобороны РФ опубликовала список промышленных площадок в странах Европы, на которых производятся дроны для ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что у России — серьезные намерения, адреса в перечне — потенциальные цели для российских военных.

Лавров в ходе выступления на форуме в Турции заметил, что «даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии». Он добавил, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.

Слова главы МИД РФ означают, пояснил Христофору, что у россиян много терпения, но его, казалось бы, неисчерпаемые, запасы подходят к концу.

По его словам, российские официальные лица выступили с весьма серьезными предупреждениями. Одно только заявление оборонного ведомства, уточнил он, «является весьма весомым сигналом».