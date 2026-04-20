Посла Мексики вызвали в МИД России

Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ из-за удерживаемой 17-летней гражданки России Кристины Романовой. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Согласно сообщению МИД, посол проинформировал ведомство о следственном опросе Романовой. Во время этого опроса девушка выразила желание остаться в Мексике.

Помимо этого, МИД напомнил дипломату об обязательствах мексиканской стороны предоставить свободное общение между гражданами России и представителями российского государства.

«Подчеркнули, что совместно с российскими правозащитными и общественными организациями продолжим в рамках имеющихся возможностей держать на контроле ситуацию с нашей соотечественницей с точки зрения соблюдения мексиканской стороной всех ее прав», — сообщили в МИД.

Напомним, что ранее мать Романовой заявила, что девушку похитили мексиканские картели. При этом она также обвинила власти страны в участии в похищении. Сама девушка заявила, что не хочет возвращаться в Россию и общаться с российскими дипломатами.