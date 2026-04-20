МИД Чехии выразил протест послу России из-за списка производств БПЛА

Чешский МИД заявил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с публикацией Министерства обороны о европейских производствах БПЛА для Украины.

© CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Чехии.

«Змеевскому был выражен решительный протест против подобных угроз. Подобная риторика в отношении Чешской Республики, чешских субъектов и наших союзников совершенно неприемлема», — подчеркнули дипломаты.

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева.

По данным Минобороны России, руководство европейских государств приняло решение наращивать производство и поставки дронов Украине для нанесения ударов по территории России.

Минобороны раскрыло прямые адреса производства дронов для ВСУ в Европе.

В ведомстве также назвали наращивание Европой производства и поставок БПЛА Украине намеренной эскалацией конфликта.