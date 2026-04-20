МИД ФРГ вызвал посла РФ

МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с публикацией Минобороны РФ адресов производителей дронов для Киева, расположенных в Европе.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ФРГ, опубликованном в X.

"Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность", - считают в МИД ФРГ.

"Наш ответ ясен: мы не позволим себя запугать. Такие угрозы и всякого рода шпионская деятельность в Германии совершенно неприемлемы", - заявили в ведомстве ФРГ.

"В связи с этим сегодня был вызвал российский посол", - сообщили в МИД Германии.

Ранее Минобороны России обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, где производят БПЛА для ударов по территории РФ, а также зарубежных компаний, осуществляющих производство комплектующих.

Так, в Испании компоненты для БПЛА, которыми Киев бьет по России, включая приемники космических радионавигационных сигналов, производят в Мадриде. В Италии производство идет на четырех предприятиях, в том числе в Венеции. В Германии поршневые двигатели изготавливают в городе Ханау. В Чехии производство расположено в Праге, в Израиле - в городах Хайфа и Ор-Йехуда, в Турции - в городах Анкара и Ялова. На ряде предприятий производят, помимо двигателей и приемников, модули подключения к сетям сотовой связи и углеродное волокно для планера.