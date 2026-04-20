Спецпредставитель Путина пошутил над отказом Зеленского от США

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал разочарование президента Украины Владимира Зеленского в США. Соответствующий пост он сделал в социальной сети X.

Чиновник выложил скриншот с публикацией журнала The Atlantic, в которой говорится, что украинский лидер больше не верит в США и не считает их своим союзником.

«Смогут ли США выдержать такой жесткий отказ от самого Зеленского?» — написал Дмитриев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков заявил, что до тех пор пока Украина не заключит мир с Россией, президент Украины Владимир Зеленский остается «удобным» для американского лидера Дональда Трампа.