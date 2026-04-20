Песков: Россия не участвует в переговорах США и Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не участвует в переговорном процессе между США и Ираном на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Но он также сообщил, что Москва готова помочь.

«Мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения», - отметил пресс-секретарь.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о возможных планах России стать участником переговоров.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители его переговорной группы направляются в Исламабад, Пакистан. Иран же отказался участвовать в втором раунде переговоров. Причины такого решения они не уточнили.