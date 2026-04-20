Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня Россия находится в состоянии войны с теми силами, которые желают её полного исчезновения с политической карты мира. Это заявление он сделал, выступая на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходил в Национальном центре «Россия».

Обращаясь к участникам форума, Медведев подчеркнул, что российское общество должно осознавать всю глубину текущего исторического момента: «Мы с вами — единая страна. Страна, которая сегодня на войне". Зампред добавил: "Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна с вами была. И мы с вами, соответственно, и наши дети, и наши внуки». По его словам, именно это осознание общей угрозы и общей цели должно сплачивать граждан России независимо от их места жительства, профессии или социального статуса.

Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо не только обороняться, но и проявлять решительность в пресечении любой активности антироссийских сил, откуда бы она ни исходила и в чём бы ни выражалась. Политик указал: «Именно поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил". Медведев отметил, что это касается любых действий, "откуда бы они ни исходили и в чём бы ни выражались», он добавил, что для выполнения этой задачи у России есть все необходимые условия. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Украине, который в Кремле и в российском экспертном сообществе давно характеризуют как гибридную войну Запада против России, целью которой является ослабление и расчленение нашей страны.

Выступление Медведева на муниципальном форуме было призвано не только обозначить внешнеполитические вызовы, но и мобилизовать власть на местах. Он напомнил, что победа куётся не только на фронте, но и в тылу, где от эффективной работы муниципальных служащих, от их умения взаимодействовать с населением и решать насущные проблемы зависит устойчивость государства перед лицом внешних угроз.

Зампред Совбеза призвал представителей местного самоуправления быть бдительными и жёстко пресекать любые попытки дестабилизации обстановки, распространения клеветы о действиях российской армии и попытки посеять рознь среди граждан. «Мы обязаны победить», — резюмировал Медведев, подчеркнув, что альтернативы этой победе у России и её народа просто нет. В противном случае, по его словам, под вопросом окажется само существование страны и будущее наших детей и внуков.