В Кремле прокомментировали прошедшие выборы в европейских странах

По итогам выборов в Венгрии и Болгарии рано делать вывод, что общеевропейский климат в отношении России поменяется. Прошедшие в европейский странах выборы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общий европейский климат. Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера», — сказал он.

По его словам, Кремлю импонируют слова бывшего президента Болгарии Румена Радева, чья партия победила на парламентских выборах в стране, и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с Москвой.

Ранее партия «Прогрессивная Болгария», возглавляемая Радевым, победила на парламентских выборах, набрав более 44 процентов голосов.