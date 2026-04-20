Хинштейн вернулся к работе после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении к полноценной работе после ДТП. Об этом он рассказал в видеообращении.

По его словам, курс реабилитации завершен, и он приступает к исполнению обязанностей в полном объеме. При этом он уточнил, что восстановление после травмы еще продолжается.

Авария произошла 22 января в Конышёвском районе во время рабочей поездки. В результате происшествия глава региона получил перелом бедра и перенес операцию.

После ДТП он проходил лечение в медицинских учреждениях региона, отказавшись от перевода в столичную клинику. Позже он поблагодарил врачей за оказанную помощь.

В настоящее время губернатор вернулся в регион и возобновил рабочую деятельность.