В России сделали предупреждение желающей разместить ЯО в странах ЕС Франции

В РФ сделали предупреждение Франции, которая хочет разместить ЯО в странах ЕС
Москва учтет планы Франции по размещению ее ядерного оружия на территории неядерных стран Европы. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.
"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", - сказал Грушко в беседе с РИА Новости.
Напомним, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. В связи с этим он распорядился увеличить количество боеголовок, которыми обладает его страна. Сейчас их 280.
Помимо этого, он отметил, что Париж запланировал использовать французский арсенал для защиты всей Европы.
Спустя день Париж и Берлин официально объявили о начале сотрудничества в сфере ядерного оружия. Собственный ядерный арсенал Германия заводить не собирается, но получит от Франции гарантии, что в случае вооруженного нападения на Германию та применит эти боеголовки для ее защиты.
В это же время власти Финляндии заявили о возможной отмене действующего запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны.
Последнюю инициативу прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявления ведут лишь к эскалации напряженности в Европе. Размещение ЯО в Финляндии будет угрожать России, которая примет в ответ необходимые меры, добавил он.