В России сделали предупреждение желающей разместить ЯО в странах ЕС Франции

Москва учтет планы Франции по размещению ее ядерного оружия на территории неядерных стран Европы. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

© Российская Газета

"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта", - сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Напомним, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. В связи с этим он распорядился увеличить количество боеголовок, которыми обладает его страна. Сейчас их 280.

Помимо этого, он отметил, что Париж запланировал использовать французский арсенал для защиты всей Европы.

Спустя день Париж и Берлин официально объявили о начале сотрудничества в сфере ядерного оружия. Собственный ядерный арсенал Германия заводить не собирается, но получит от Франции гарантии, что в случае вооруженного нападения на Германию та применит эти боеголовки для ее защиты.

В это же время власти Финляндии заявили о возможной отмене действующего запрета на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Последнюю инициативу прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие заявления ведут лишь к эскалации напряженности в Европе. Размещение ЯО в Финляндии будет угрожать России, которая примет в ответ необходимые меры, добавил он.