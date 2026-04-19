Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сыронизировал над эвфемизмами в ЕС, пошутив, что европейские бюрократы скоро переименуют нехватку еды в здоровое питание.

Как указал глава Российского фонда прямых инвестиций в публикации в соцсети X, ограничительные меры, связанные с энергетическим кризисом, в ЕС "вежливо" называют "работой в удаленном режиме".

А «когда начнется нехватка еды», «они (в Европе) переименуют ее в "здоровое питание"», сыронизировал Дмитриев.