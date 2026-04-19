Украина обратилась с просьбой к Турции

Киев попросил Турцию организовать встречу Путина и Зеленского
Украина обратилась к Анкаре с предложением помочь в проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью агентству Укринформ рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Мы готовы к этой встрече», — заявил Сибига.
По его словам, Киев хотел бы видеть на такой встрече также президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ранее Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган передал Путину сообщение о готовности организовать новые переговоры по Украине.
Зеленский заявил о подготовке новой трёхсторонней встречи по Украине.