Украина обратилась с просьбой к Турции

Украина обратилась к Анкаре с предложением помочь в проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью агентству Укринформ рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы готовы к этой встрече», — заявил Сибига.

По его словам, Киев хотел бы видеть на такой встрече также президентов США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Эрдоган передал Путину сообщение о готовности организовать новые переговоры по Украине.

