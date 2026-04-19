Шойгу: корни нацизма уходят на Британские острова

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что идеи расового превосходства, которые позже легли в основу нацизма, зародились именно в Великобритании. Свой комментарий он дал в День памяти жертв геноцида советского народа.

«Корни нацистской идеологии — на Британских островах. Именно там веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая, переработанная и воплощённая Гитлером», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.