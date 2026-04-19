Слуцкий заявил, что РФ добьется признания ООН геноцида советского народа

Россия намерена добиться признания в ООН преступлений нацистов геноцидом советского народа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

По его словам, 19 апреля в стране чтят День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Как подчеркнул Слуцкий, преступления Третьего рейха все еще не назвали геноцидом на международном уровне, хотя "изуверы истребили миллионы мирных советских граждан".

"Европейские столицы в своей русофобской паранойе и припадке исторической лжи ставят знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом, между нацистской свастикой и красной звездой", – указал председатель партии.

Слуцкий отметил, что, согласно подсчетам современных историков, жертвами нацистов стали около 13,7 миллиона человек, включая младенцев.

Ранее Владимир Путин назвал преступления нацистов не имеющими срока давности. Он подчеркнул, что совершенные злодеяния получили однозначную оценку во время Нюрнбергского трибунала, чьи нормы и принципы остаются актуальными и сегодня.