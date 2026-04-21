Небензя прокомментировал пасхальное перемирие на Украине

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине Небензя подчеркнул, что прошедшее пасхальное перемирие не может восприниматься как пролог к длительному прекращению огня. Он напомнил, что Москва выступает за урегулирование конфликта и устранение его первопричин.

Небензя резко высказался о планах Зеленского по конфликту на Украине

В ночь с 12 на 13 апреля завершилось пасхальное перемирие между Россией и Украиной. По данным пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск.