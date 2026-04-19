Мединский: в нацистском плену погибли 60% советских военнопленных

Примерно 60 процентов советских граждан из попавших в плен фашистской Германии погибли в концлагерях или лагерях для военнопленных во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, среди американцев, французов или англичан в плену погибали лишь 3–4%, потому что к ним относились как к военнопленным, а к советским людям — как к недочеловекам.

Мединский отметил, что из 26,7 миллиона жертв среди советского народа лишь максимум 12 миллионов — это военнослужащие, которые могли погибнуть с оружием в руках. А если говорить только о военных Красной армии, то это менее 5 миллионов жертв.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий новую памятную дату — 19 апреля, День памяти жертв геноцида советского народа. Именно 19 апреля 1943 года был издан указ №39 — первый правовой акт, официально зафиксировавший политику нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.