Захарова призвала страны СНГ объединиться в одном деле

Странам СНГ надо объединиться против сноса памятников, увековечивших подвиг советских солдат всех национальностей. Об этом в интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

© Lenta.ru

«Когда мы говорим "наши памятники", мы говорим не только наши в контексте свои, только российские, мы говорим наши памятники — общие памятники. Ведь под этими плитами покоятся граждане Советского Союза, красноармейцы, советские солдаты всех национальностей, на этих стелах высечены их имена. Мы призываем, и делаем это активно, наших партнеров и друзей в странах СНГ тоже подключаться к отстаиванию памятников», — пояснила Захарова.

Захарова добавила, что работа с общественными организациями стран СНГ идет, но хотелось бы, чтобы была и политическая поддержка, совместная политическая позиция непринятия сноса памятников.

Дипломат отметила, что Россия постоянно самостоятельно заботится о сохранности памятников, надгробий и мемориальных комплексах, и никогда не просила ни у кого помощи в этом деле.

«Когда наша страна, наши дипломаты, наши посольства восстанавливают их, ремонтируют, ухаживают за ними, разве мы это делаем только в контексте или в отношении людей с русскими фамилиями или с фамилиями, которые распространены на территории РФ? Конечно, нет. И такого никогда не будет. Всегда это делаем, отдавая дань памяти всем людям всех национальностей», — резюмировала Захарова.

Ранее российский суд заочно приговорил гражданина Украины за осквернение воинских захоронений..