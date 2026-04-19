В Госдуме предложили расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

"Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестер", — заявил он.

Миронов напомнил, что в декабре прошлого года "Справедливая Россия" внесла законопроект, который как раз предусматривает положенные выплаты для совершеннолетних детей, братьев и сестер участников СВО, погибших в ходе выполнения боевых задач.

Однако тогда российское правительство его не поддержало. До этого Министерство обороны России предложило распространять на добровольцев выплаты за увечья и гибель, аналогичные выплатам контрактников и мобилизованных. Это следует из проекта указа президента РФ Владимира Путина, подготовленного министерством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.