НАТО активизирует учения вблизи Арктической зоны России и Севморпути

НАТО последовательно концентрирует свои силы в Арктике и активизирует учения с отработкой различных сценариев в условиях низких температур, в том числе вблизи Арктической зоны России и Северного морского пути.

Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, альянс запустил миссию «Арктический часовой» для «противодействия угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая».

Уточняется, что срок завершения миссии не определён.

Ранее сообщалось, что Канада выделит около $25,6 млрд на модернизацию военных объектов в Арктике.

В Defense News также писали, что НАТО изучит сценарии возможного конфликта в Арктике.