Лавров: Россия продолжит защищать историческую правду

Россия продолжит решительно защищать историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников, заявил в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа глава российского МИД Сергей Лавров.

Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте российского ведомства.

«Продолжим решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников и их приспешников, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны», — подчеркнул министр.

При этом он указал, что с Москвой солидарно большинство государств.

«Налицо широкая поддержка российских тематических инициатив, прежде всего на площадке ООН, где ежегодно принимаются российские проекты резолюций по борьбе с героизацией нацизма», — отметил Лавров.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что День памяти жертв геноцида советского народа является напоминанием о том, к какой катастрофе приводит идеология ненависти и расового превосходства.

9 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.