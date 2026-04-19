Иран напомнил ЕС о двойных стандартах в вопросе Ормузского пролива

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия риторику Евросоюза о необходимости соблюдения международного права. Так он отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, сообщает ТАСС.

В своём посте в соцсети Багаи задался вопросом: не то ли это международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других? Евросоюз, по его словам, параллельно втихую даёт добро на агрессивную войну США и Израиля против Ирана.

При этом Брюссель отводит взгляд от зверств, направленных против иранцев. Дипломат посоветовал Европе оставить проповеди при себе. Хроническая неспособность Европы поступать так, как она сама проповедует, превратила её болтовню о международном праве в вершину лицемерия, заключил Багаи.

Представитель МИД исламской республики подчеркнул, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как береговому государству принимать необходимые меры, чтобы предотвращать использование Ормузского пролива для военной агрессии против себя.