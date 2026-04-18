В МИД высказались об отношении США к «духу Анкориджа»

США утверждают, что остаются приверженными договоренностям, которые были зафиксированы на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в интервью сербской газете Politika.

«В содержательном плане на Аляске были достигнуты российско-американские понимания относительно украинского урегулирования. Могу сказать, что наша сторона остается им привержена. В рабочих контактах, которые продолжаются, американцы заверяют, что и они сохраняют приверженность своей части договоренностей», — подчеркнул дипломат

При этом он добавил, что из-за особенностей работы администрации президента США — когда, как отметил дипломат, используется единая команда переговорщиков сразу для двух направлений, включая урегулирование по Ближнему Востоку, — вопрос Украины на время отошел у Вашингтона на второй план.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.