Сенатор Пушков призвал «выжигать каленым железом» попытки отождествить Германию и СССР

Попытки отождествления действий СССР и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны необходимо «выжигать каленым железом». Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в интервью ТАСС 18 апреля.

Сенатор обратил внимание, что ряд западных СМИ и официальных начали распространять идеологическую и пропагандистскую доктрину об отождествлении действий Советского Союза и гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Он указал, что данную тему затрагивают и резолюции Европейского парламента.

«Вот это надо выжигать каленым железом», — отметил Пушков.

По его словам, в последние 10-15 лет участились попытки переписывания истории и отрицания за СССР ведущей роли в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников.

Парламентарий заявил, что новая памятная дата, фиксирующая факт геноцида советского народа, подчеркивает роль СССР в Победе во Второй мировой войне.

В воскресенье, 19 апреля, в России будут впервые отмечать День памяти жертв геноцида советского народа.