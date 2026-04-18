Нынешние власти в Париже, Лондоне и Берлине сейчас находятся на таких позициях, с которых не получится уйти «без полной потери лица» в глазах избирателей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме, передает ТАСС.

Рассчитывать на то, что французские, британские власти будут вести себя разумно — не приходится, отметил министр. Он отметил, что они рискуют потерять доверие своих избирателей.

«Они себя вывели на такие позиции, с которых невозможно отойти без полной потери лица. Без саморазоблачения себя как совершенно не думающих о будущем своих стран», -= сказал Лавров.

Кроме того, он жестко высказался о европейских союзниках Киева, входящих в «коалицию желающих». Он отметил, что эти страны пытаются создать видимость решительности, но скоро превратятся в «коалицию отжелавших».

По словам Лаврова, он не видит, что национальные интересы европейских стран могут быть как-то «удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики».