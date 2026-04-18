Заявления о готовности президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным являются враньем. Об этом News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

О готовности Зеленского к встрече заявлял журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях V Дипломатического форума. Однако, по словам Джабарова, о таких встречах не договариваются подобным образом. Подтверждений о готовности Зеленского встретиться с Путиным не существует, добавил он.

Он также отметил, что Зеленский «каждый день с экрана телевизора шлет проклятия России» и назвал слова о готовности к встрече одним из способов «закрыть глаза» мировому сообществу.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Антальского дипломатического форума на вопрос, насколько серьезным было сделанное им заявление о готовности украинского лидера встретиться с президентом России, сообщил, что «Зеленский готов встретиться с Путиным.

МИД Украины сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным

До этого Сибига заявил, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным в Турции при условии участия президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.