Лавров объяснил, почему Орбан не пророссийский политик

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «провенгерским», а не пророссийским политиком. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров передает ТАСС.

Выступая на дипломатическом форуме в Анталье, Лавров напомнил слова Орбана о том, что его приоритетом является Венгрия и ее интересы.

«Виктор Орбан не раз подчеркивал и сам, и мы абсолютно с этим согласны, — когда его обвиняли в том, что он пророссийский политик, — что он политик провенгерский», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, Орбан «не протаскивает пророссийскую повестку», он просто не любит нынешний режим, который правит Украиной. Венгерскому премьеру не нравится, что из Киева этот режим «правит всем остальным Евросоюзом, уж точно Еврокомиссией».

